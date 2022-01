L’excellent Joe Danger se met à jour sur iOS pour la première fois en 7 ans

C’est un des titres qui a fait le succès de l’App Store d’Apple : Joe Danger, une série de courses à moto loufoques, signée du studio Hello Games. Plusieurs titres ont vu le jour sur mobile, dont Joe Danger Touch et Joe Danger Infinity. Mais depuis leur sortie, les jeux avaient été abandonnés.

Il faut dire que Hello Games avait délaissé les “petits” jeux, préférant se concentrer sur No Man’s Sky, un titre pour consoles en constante évolution. Le studio a ensuite enchaîné avec le très sympathique The Last Campfire (disponible dans l’abonnement Apple Arcade).

Mais à la surprise générale, Joe Danger n’a pas dit son dernier mot. Comme l’explique Sean Murray, co-fondateur de Hello Games, “le studio a passé les deux dernières années à travailler sur ces mises à jour en tant que projet parallèle.”

Résultat, Joe Danger Touch et Joe Danger Infinity sont de nouveau fonctionnels sur iOS, et bénéficient de quelques nouveautés bienvenues, comme des graphismes améliorés, un frame rate plus élevé et la prise en charge d’une manette. Chaque titre est proposé au prix de 1,99 euro. Et vu le contenu proposé, c’est plutôt une jolie offre.