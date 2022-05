L’Excel Mouscron n’est pas encore en faillite, une piste suisse à l’étude

Réunis en conseil d’administration ce mercredi soir, les dirigeants de l’Excel Mouscron ont décidé de se donner tous les moyens et d’étudier toutes les pistes possibles pour éviter la faillite du club hennuyer. A l’issue de la réunion, les dirigeants se sont exprimés dans un communiqué : "la direction du club, la Ville de Mouscron et l’Intercommunale IEG ont décidé de mettre leurs forces en commun pour tenter de sauver le matricule 216 de la faillite".

Selon une source interne au club, une nouvelle piste menant vers des investisseurs suisses serait récemment arrivée sur la table. Il faut en tout cas combler plusieurs millions d’euros de dettes. En proie à de sérieux soucis financiers qui ne lui permettent plus d’assurer le paiement de ses joueurs et de ses fournisseurs depuis plus de deux mois, l’Excel Mouscron est toujours à la recherche d’un repreneur afin de pouvoir évoluer en D2 amateurs ACFF la saison prochaine.

Un prochain conseil d’administration est programmé le 31 mai prochain !