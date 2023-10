L’ex-star des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried jugé pour fraude à New York

Milliardaire à la fortune envolée, idole devenue paria, l’Américain Sam Bankman-Fried est jugé depuis mardi devant un tribunal fédéral new-yorkais, où il doit répondre d’accusations de fraude et de détournement.

En cas de condamnation, "SBF" risque de passer ses jours en prison. Les sept chefs d’inculpation retenus contre lui sont passibles, au total, de plus de 100 ans de réclusion.

Son histoire est celle d’une ascension météorique d’un entrepreneur charismatique qui semblait à même d’aider le monde des cryptomonnaies à acquérir respectabilité et stabilité. Jusqu’à l’automne 2022, il fascinait par sa capacité à monter, en deux ans seulement, la deuxième plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, FTX, tout en rendant intelligible aux médias, aux politiques et au grand public un secteur qui ne l’était pas.

Mais le vernis a commencé à se craqueler début novembre 2022, après des révélations selon lesquelles une partie des fonds des clients de FTX avait été utilisée, à leur insu, pour alimenter une filiale, et des placements risqués.

Un mouvement de panique a suivi, particuliers ou partenaires commerciaux cherchant à récupérer leur mise dans l’urgence, au point de provoquer la chute de FTX, placé en dépôt de bilan. Quelque 8,7 milliards de dollars manquaient à l’appel.

Le procureur fédéral Damian Williams accuse "SBF" d’avoir détourné des fonds de clients, investi des millions de dollars d’immobilier aux Bahamas ou fait des dons à des candidats politiques aux Etats-Unis.

Bankman se présente comme un patron surmené, dans l’impossibilité de s’appuyer sur ses équipes, incompétentes ou désintéressées, qui s’est laissé dépasser, mais sans aucune intention de mal faire.