L'ex-sénatrice libérale Janine Ghobert est décédée

On a appris mercredi le décès de l'ex-sénatrice libérale Janine Ghobert, survenu dimanche à l'âge de 91 ans. Mme Ghobert a siégé au Sénat du 7 décembre 1981 au 24 novembre 1991, où elle présida le groupe du Parti Réformateur Libéral (PRL).

Elle a également siégé à la Chambre du 24 novembre 1991 au 21 décembre 1992 et fut ensuite juge à la Cour constitutionnelle.

Janine Ghobert était docteure en droit et candidate en sciences politiques et diplomatiques. Elle a présidé le Conseil national de Protection de la Jeunesse (1975-1981), le Conseil supérieur des Œuvres de l'Enfance (1979-1983) et l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), de 1983 à 1988. Elle était vice-présidente honoraire de la Fondation Roi Baudouin et présidente d'honneur de Solidarité Libérale internationale. Elle était vice-présidente du Comité national pour la célébration 40-60 du roi Baudouin.

Mme Ghobert a été nommée juge à la Cour constitutionnelle le 21 décembre 1992. Elle a accédé à l'éméritat de la Haute institution, le 24 avril 2012. Baronne depuis 1995, Janine Ghobert était l'épouse de feu le baron Jacques Delruelle, chef d'entreprises, ex-président de l'Union Wallonne des Entreprises (UWE) et de la Croix Rouge.