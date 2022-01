L'ex-sénateur et député bruxellois Destexhe rejoint l'équipe de campagne de Zemmour

L'ex-sénateur et député bruxellois Alain Destexhe a rejoint l'équipe de campagne d'Eric Zemmour et "est en charge de la coordination du courrier et d'autres missions", rapportent mercredi La Libre Belgique et la Dernière Heure, citant Diane Ouvry, membre de l'équipe de communication du Français.

"J'aide en effet Éric Zemmour dans sa campagne depuis septembre. Je m'occupe de toutes les lettres qui lui arrivent, nous sommes plusieurs à faire cela. On trie par sujet, on lui en montre certaines, on fait des synthèses, on rédige des projets de réponse. Nous répondons en notre nom propre, en tant que collaborateurs d'Éric Zemmour", indique Alain Destexhe.

L'ex-sénateur affirme partager "à 95%" les idées d'Éric Zemmour. "Il n'y a rien d'extrême droite dans ses propos et je veux bien en débattre avec qui que ce soit", affirme Alain Destexhe qui y voit "une manifestation d'inculture crasse".

Sa rencontre avec l'ex-chroniqueur du Figaro date de 2018, après l'avoir invité à Bruxelles pour une conférence. "Je ne suis pas dans le premier cercle de son équipe de campagne, même si je le croise régulièrement au siège de Paris", ajoute-t-il. "Je ne cherche pas de visibilité, je suis à son service. Mais j'aimerais qu'il soit élu. Je ne suis pas français. Par contre, mes enfants le sont. C'est pour cela que je m'intéresse autant à la politique française."

Alain Destexhe collabore également à la section du parti d'Éric Zemmour qui couvre la Belgique.