L’ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger a repris "My Heart Will Go On" de Céline Dion dans le style de Led Zeppelin

Grâce à l'animateur de télévision américain Jimmy Fallon, nous connaissons maintenant la réponse à la question que personne ne se posait : à quoi ressemblerait "My Heart Will Go On" s'il était chanté par une ancienne Pussycat Doll dans le style de Led Zeppelin ?"

Ce défi assez particulier a donc été relevé par Nicole Scherzinger qui a repris la chanson de la BO de Titanic à la façon de Led Zep dans le cadre de l'émission télévisée That's My Jam.

Une vidéo de l'ex-chanteuse des Pussycat Dolls interprétant cette version rock de la ballade a été partagée par la chaine Youtube de l'émission ce lundi 6 mars, juste avant la diffusion de l'émission aux USA.

Animée par Jimmy Fallon, l'émission "That's My Jam" est un jeu télévisé musical et humoristique d'une heure qui s'inspire des jeux les plus populaires du "Tonight Show". Chaque émission présente deux équipes de deux célébrités qui jouent pour un organisme de bienfaisance de leur choix dans une série de jeux et de performances basés sur la musique, la danse et des anecdotes. Les jeux phares incluent Launch the Mic, Air Guitar, Don't Drop the Beat, Perfect Mash-Up, Wheel of Impossible Karaoke, Slay It, Don't Spray It et bien d'autres.

C'est dans le cadre du jeu Wheel of Musical Impressions que Nicole Scherzinger a donc été invitée à chanter "My Heart Will Go On" dans le style du Zep. Vous pouvez découvrir sa performance ci-dessous.