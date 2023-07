L’ex-policier et islamologue Alain Grignard est décédé

L’islamologue et ancien policier Alain Grignard est décédé. Il fût un véritable pionner de l’antiterrorisme en Belgique et continuait à partager sa connaissance pour combattre ce qu’il appelait les "-ismes" : "Terrorisme, radicalisme, extrémisme et simplismes de tout bord", nous disait-il en 2020. Vigilant face à toutes formes d’extrémisme, il s’inquiétait de la polarisation de la société et de l’influence négative des réseaux sociaux.