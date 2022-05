L'ex numéro 1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka éliminée dès le premier tour par Amanda Anisimova

L'ancienne N.1 mondiale de tennis Naomi Osaka a été éliminée dès le premier tour du tournoi de Roland-Garros, lundi à Paris. La Japonaise de 24 ans, désormais retombée au 38e rang mondial, a été battue en deux manches 7-5 et 6-4 et 1h30 de jeu par l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 28/N.27).

Anisimova fut demi-finaliste à Roland-Garros en 2019 et a joué les huitièmes de finale cette année à l'Open d'Australie. Au 2e tour, elle sera opposée à la Croate Donna Vekic (WTA 100) passée par les qualifications qui a éliminé au premier tour une autre qualifiée la Suédoise Mirjam Bjorklund 7-6 (8/6), 6-2.

Osaka n'a jamais dépassé le 3e tour à Paris en désormais six participations. Elle compte quatre titres en grand chelem : US Open (2018, 2020) et Open d'Australie (2019, 2021). Elle restait sur un seizième de finale à Melbourne cette année.