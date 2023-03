L’ex miss France Diane Leyre interprétera son propre rôle dans "Ici tout commence"

Au départ promotrice immobilière, Diane Leyre a remporté le concours de Miss France en 2022. Arrivée à la moitié de son règne, elle s’est ensuite lancée dans une nouvelle aventure sur la chaîne Europe 2, où elle est désormais animatrice radio, avant de céder sa couronne en décembre dernier à Indira Ampiot.

Si elle a déjà à son actif plusieurs mois d’expérience comme animatrice, c'est donc la première fois qu'elle s'illustre en tant que comédienne. Et puisqu’elle semble avoir apprécié cette première expérience aux côtés de l’équipe de "Ici tout commence", on peut tout à fait imaginer qu’elle pourrait, comme de nombreuses miss avant elle, orienter sa carrière dans cette direction dans les mois et les années à venir. À voir.