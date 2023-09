L'ex-ministre ukrainien de la Défense a remercié Ludivine Dedonder pour son "soutien continu" face à l'invasion "brutale" de la Russie

L'ex-ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a remercié la Belgique et en particulier son homologue belge, Ludivine Dedonder, pour le "soutien continu" accordé à Kiev face à l'invasion "brutale" de la Russie, a-t-on appris jeudi.

M. Reznikov, qui a démissionné lundi après plusieurs scandales de corruption qui ont touché son ministère, a adressé le jour-même une lettre à la ministre belge, selon le cabinet de Mme Dedonder.

"Je vous remercie sincèrement pour votre soutien continu à l'Ukraine afin de repousse l'invasion brutale et non provoquée (lancée par la Russie en février 2022). Nous apprécions grandement votre aide constante, qui joue un rôle important dans notre lutte contre l'agression russe", a-t-il écrit.

"À l'heure actuelle, il est très important pour nous d'intensifier nos efforts pour poursuivre avec succès la contre-offensive" menée par les forces armées ukrainiennes, a ajouté M. Reznikov dans cette lettre dont l'agence Belga a ontenu une copie.

Il a également salué la décision prise par la Belgique de se joindre à une "coalition F-16" dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, avec pour objectif de livrer des chasseurs-bombardiers de ce type à l'Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre.

Cette décision "nous permettra de renforcer nos capacités de défense aérienne et de repousser plus efficacement les attaques aériennes quotidiennes de l'ennemi", a dit l'ancien ministre, remplacé entre-temps par Roustem Oumerov, un responsable éminent de la communauté des Tatars de Crimée.

"Excellence, permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous exprimer ma gratitude pour votre aide et votre soutien et vous assurer de mon plus grand respect", a-t-il conclu.