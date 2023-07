L’ex-militaire qui menaçait de mort Alexander De Croo, arrêté à Oslo, avait été écarté de l'armée

L’agenda d’Alexander De Croo n’a pas été modifié. Le Premier ministre était à Pepinster, en province de Liège, ce vendredi après-midi, deux ans après les terribles inondations. Interrogé par notre journaliste sur place, Alexander De Croo ne se montre pas inquiet : "Je fais confiance aux services de sécurité qui me disent qu'il n'y a aucune raison de me cacher. Je suis content de faire une visite sur le terrain et de rencontrer les gens. Mon boulot continue. Et j'écoute les services de sécurité qui me disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison de m'inquiéter".