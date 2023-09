L'ex-gloire des 80's Rick Astley surprend des festivaliers en reprenant les Foo Fighters

L'icone pop des 80's a proposé une nouvelle reprise du classique des Foo Fighters "Everlong" lors d'un festival en Angleterre.

Rick Astley a noué une amitié improbable avec Dave Grohl en 2018 lorsqu'il a été invité à rejoindre le groupe sur scène lors du festival Summer Sonic au Japon. Ensemble, ils avaient interprété "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana avant d’interpréter le tube de Rick Astley "Never Gonna Give You Up". Et c'était un Dave Grohl enthousiaste qui avait introduit le chanteur comme ceci : “Mesdames et Messieurs, merci d’accueillir notre nouveau meilleur ami, Rick Astley! C’est de la folie, je l’ai rencontré il y a à peine deux minutes".

Depuis lors, ils se sont réunis à plusieurs reprises. Le groupe et le chanteur se sont même retrouvés dans le même studio pour travailler sur un éventuel titre en commun.

Ce samedi 17 septembre, le chanteur était à l'affiche du Radio 2 in the Park à Leicester. Rick Astley y a rendu un nouvel hommage à son groupe préféré en effectuant sa propre interprétation de leur single "Everlong" (issu de l'album The Colour and the Shape sorti en 1997).

Pour introduire le morceau, le chanteur a déclaré à la foule : " Alors… j'aime jouer les chansons des autres. Êtes-vous prêts à ce que nous assassinions l'une des meilleures chansons de tous les temps ?!" Bien sûr, il ne l'a pas assassiné du tout et a proposé une reprise plutôt enthousiasmante.