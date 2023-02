L’ex-directeur de la police judiciaire Glenn Audenaert renvoyé devant le tribunal correctionnel

Glenn Audenaert est fils de gendarme et c’est tout en bas de l’échelle qu’il a démarré sa carrière en rejoignant lui aussi la gendarmerie en 1975. Après trois ans à la Légion mobile, il abandonne l’uniforme pour la tenue civile en rejoignant la BSR de Gand, des gendarmes en charge des enquêtes judiciaires et de la surveillance des milieux criminels. Vingt ans plus tard, on retrouve Glenn Audenaert, à la police judiciaire de Bruxelles comme commissaire. Et en 2000, c 'est lui qui assure la succession de Frans Reyniers, comme commissaire en chef.

Dix ans plus tard l’ascension se poursuit, il est l’un des candidats pressentis pour le poste de Commissaire général de la police fédérale. C’est au même moment en 2010 que le gouvernement décide de regrouper la police fédérale rue Royale. Mais dans l’ombre, une enquête discrète a démarré et va se consolider au fil du temps, car la justice soupçonne Glenn Audenaert d’avoir profité de sa position pour favoriser le promoteur Zweegers afin de garantir le déménagement de la police fédérale vers le bâtiment de la rue Royale.

En juin 2012, ce sera la chute brutale. Son bureau et son domicile sont perquisitionnés. Il est par la suite inculpé de faux et de violation du secret professionnel. Le policier démissionne de ses fonctions trois mois plus tard. Et en septembre 2015, viendront s’ajouter des accusations de corruption passive et de blanchiment d’argent.