L’ex-conjoint de Felicia la surveillait à son insu à l’aide d’un logiciel espion installé sur son GSM

Saviez-vous qu’avec un simple logiciel espion librement accessible sur internet, il est possible de connaître toute votre activité sur votre téléphone portable ?

Comme beaucoup d’entre nous, Felicia Postaru n’a jamais son téléphone très loin. L’organisation de toute sa vie passe par son GSM, jusqu’à ce qu’elle découvre que son appareil servait à l’espionner. Victime de violences conjugales, elle décide de se séparer de son conjoint, quand des événements bizarres lui mettent la puce à l’oreille : "Une fois que j’ai introduit ma demande de divorce, j’ai quitté le domicile familial et j’ai cherché un appartement et, dès qu’un agent immobilier m’envoyait par SMS l’adresse d’un bien à visiter, mon ex-mari était là avant moi et m’attendait".

Elle suspecte rapidement son ex-conjoint d’avoir installé un logiciel espion. Il lui avouera que cela faisait plus d’un an qu’il enregistrait tous ses échanges avec ses proches et ses collègues. "Il avait les mots de passe de mes applications bancaires et j’ai dû en changer rapidement. Cela cause du stress, un climat de peur s’installe", poursuit-elle.

Le mari de Felicia s’est simplement rendu sur internet. Ces logiciels espions qui se vendent comme une solution pour surveiller vos enfants s’installent facilement, il suffit d’avoir accès au téléphone de la personne visée. Une fois téléchargés, ils sont invisibles par l’utilisateur et donnent accès, en temps réel, à toutes les applications, au micro et à la caméra du téléphone portable.