L’ex-compagne de Jonah Hill publie les échanges "émotionnellement violents" avec l’acteur

C’est sur Instagram que Sarah Brady, surfeuse et mannequin de 39 ans, a publié ce samedi 8 juillet des captures d’écran des conversations avec son ex-partenaire, Jonah Hill, qu’elle accuse de violences psychologiques et de misogynie.

Elle présente l’acteur de "Don’t look up" et du "Loup de Wall Street" comme une personne "narcissique et émotionnellement violente", de quoi traduire de l’emprise et la relation toxique qu’ils entretenaient. Le couple s’est séparé en 2022 après un an de relation.

Dans les échanges, l’ex de la surfeuse lui demande notamment de retirer les photos d’elle en maillot de bain.

"Simple et clair. Si tu as besoin de : surfer avec des hommes, d’avoir des amitiés sans règles avec des hommes, de continuer à poser en tant que mannequin, poster des photos de toi en maillot de bain, des photos sexuelles, avoir des amitiés avec des femmes instables mentalement que tu as connu récemment au-delà de boire un café ensemble ou de faire quelque chose de respectueux... Alors je ne suis pas le bon partenaire pour toi", lui a-t-il envoyé.