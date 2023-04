L’ex-compagne de Gaspard Ulliel regrette l’attitude des fans sur la tombe du comédien

Gaëlle Pietri, ex-compagne de Gaspard Ulliel, a dénoncé l’attitude des passants sur la tombe du comédien.

Le 19 janvier 2022, Gaspard Ulliel était victime d’un accident de ski sur la station de La Rosière. Agé de 37 ans, l’acteur a perdu la vie après une collision avec un autre skieur en Savoie.

À l’occasion de la sortie du livre "Le temps de te dire adieu" écrit par Gaëlle Pietri, l’ex-compagne de Gaspard Ulliel était l’invitée de l’émission "C à vous" sur France 5.

Elle est revenue sur l’incivilité des fans sur la tombe de Gaspard Ulliel : "J’étais encore la semaine dernière au cimetière avec mon fils et deux jeunes filles m’ont demandé de me pousser pour faire une photo d’elles avec la tombe."

Gaëlle Pietri raconte aussi la mésaventure vécue par la maman de l’acteur : "Elle était au Père Lachaise. La dame disait : ‘mais moi, je suis sa plus grande fan, qui êtes-vous pour nettoyer la tombe ?’ ’Moi, je suis sa mère’. On peut en rire, parce que ça paraît complètement grotesque, mais on a affaire à ça aussi dans le deuil".

La mannequin et auteur confie la difficulté de faire son deuil quand il s’agit d’une personne connue : "Le deuil d’une personnalité, c’est une double peine. C’est ce que j’ai essayé d’écrire dans mon livre. On dit que face à la mort, on a besoin d’un dépeuplement et on n’a pas le droit à ce dépeuplement quand il s’agit d’une personnalité connue".