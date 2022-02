Le nouveau chancelier Olaf Scholz a dû assurer publiquement ne pas se laisser influencer par son prédécesseur dans le cadre de la crise actuelle: "Je ne lui ai pas demandé conseil et il ne m'en a pas non plus donné".

L'Allemagne coopère étroitement avec la Russie dans le domaine énergétique. Actuellement, le pays importe 55% de son gaz depuis la Russie.

Mais Berlin veut désormais développer la construction de terminaux méthaniers pour importer du gaz liquéfié via la mer, afin de réduire sa dépendance au gaz russe.