L'ex-champion du monde Cesc Fàbregas met fin à sa carrière et devient coach en Série B

Après 21 saisons où il n'aura cessé d'accumuler les trophées, Cesc Fàbregas, 36 ans, a annoncé la fin de sa carrière sportive. Passé par Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea ou encore Monaco, le milieu espagnol évoluait à Côme (D2 italienne) la saison passée. Il a décidé de ne pas aller au bout de son contrat en 2024. Il va entamer sa reconversion comme entraîneur des U19 de Côme lors de la saison à venir.

"C'est avec une grande tristesse que le temps est venu pour moi de raccrocher mes crampons", a avancé Fabregas. "Depuis mes premiers jours au Barça, à Arsenal, à nouveau au Barça, à Chelsea, à Monaco et à Côme, je les chérirai tous. De la Coupe du monde à l'Euro, en passant par les victoires en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens, c'est un voyage que je n'oublierai jamais. Mais ce n'est pas que de la tristesse, car je vais maintenant franchir la ligne blanche et commencer à entraîner les équipes B et Primavera de Côme 1907. Après 20 années incroyables, pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et au revoir au beau jeu. J'ai adoré chaque minute." Formé au Barça mais révélé à Arsenal (2003-2011), Fabregas a presque tout gagné dans sa carrière, à l'exception de la Ligue des Champions. Il a par contre gagné la Liga avec le Barça en 2013 et la Premier League en 2015 et 2017 avec Chelsea. Il a aussi soulevé l'Europa Leaegue avec les Blues en 2019. International espagnol à 110 reprises, il a gagné la Coupe du monde en 2010 et l'Euro à deux reprises, en 2008 et 2012.