L’ex-bassiste de Metallica défend le batteur Lars Ulrich

Lors d’une apparition dans le dernier épisode du podcast "Let There Be Talk" avec l’humoriste Dean Delray, l’ancien bassiste de Metallica, Jason Newsted, a défendu Lars Ulrich, le batteur actuel, contre les critiques sur ses talents de musicien.

À propos du fait que Lars est souvent considéré comme un batteur moyen dont les compétences sont éclipsées par tant d’autres musiciens moins connus, Jason Newsted a déclaré : "Tous ceux qui disent ça sont des putains d’idiots. Ils n’ont aucune idée de ce dont ils parlent. La profondeur de ce type, sa clairvoyance, sa compréhension de ce qui se passait quand il avait 21, 22, 23 ans. Sérieusement ?"

"S’il ne peut pas jouer comme Dave Lombardo ou n’importe qui d’autre que vous choisissez aujourd’hui, et alors ? Regardez le tableau des scores, enfoirés. Ne dites pas de conneries sur ce type. Il a une longueur d’avance sur vous dans la plupart des domaines, je vous le promets. Si nous ne l’avions pas eu, lui et sa capacité à anticiper, à prédire, à connaître la géographie, à comprendre quel pays, quelle ville, qui a fait quoi à quel moment et tous ces trucs, Metallica ne serait jamais devenu ce qu’il est. C’est impossible ! Vous devez donc vous prendre en main, car il y a bien plus à faire que de savoir frapper une caisse claire."

"Donc, si quelqu’un veut critiquer, qu’il pense qu’il pourrait faire le même… Le pourriez-vous vraiment ? Je ne pense pas, mec".

Visionnez l’interview dans son intégralité ci-dessous :