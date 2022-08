L’ex-Anderlechtois Aleksandar Mitrovic manque complètement sa frappe et détruit le pare-brise d’un coéquipier à l’entraînement

Aleksandar Mitrovic, passé au Sporting d’Anderlecht entre 2013 et 2015, marche sur l’eau depuis qu’il a rejoint Fulham en provenance de Newcastle. Recordman du nombre de buts sur une saison de Championship (43 pions en… 44 matches), le Serbe a déjà planté 3 roses depuis le début de la saison. Mais s’il est adroit sur les pelouses de Premier League, il lui arrive encore de dévisser quelques frappes à l’entraînement. Demandez plutôt à Tom Cairney.

Milieu de terrain des Cottagers depuis 7 saisons, Cairney a vu le pare-brise de sa voiture être endommagé lors d’un d’entraînement. Le coupable ? Un certain Mitrovic.

"C’est vrai que j’ai cassé le pare-brise de Tom mais ce n’était pas fait exprès. Sa voiture était derrière le but lorsque nous terminions l’entraînement. J’ai raté un tir et le ballon est passé par-dessus la clôture. Il a heurté le pare-brise et l’a cassé", a raconté le buteur dans un entretien accordé à SoccerAM.

De quoi mettre le Serbe dans l’embarras ? Absolument pas ! "J’étais si heureux que ça tombe sur cette voiture", s’est marré l’ex-Mauve en poursuivant son anecdote. Fier de son œuvre, "Mitrogoal" s’est même permis de partager son selfie devant la voiture abîmée.

"On dirait qu’il se sent vraiment coupable, vous ne trouvez pas ?", a dans la foulée commenté le malheureux Cairney sur Twitter, visiblement peu rancunier.