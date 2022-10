L’EVRAS, l’éducation aux relations affectives et sexuelles : des animations encore trop inégales

Que ce soit clair : ces productions, si elles sont une petite révolution, ne se suffisent pas à elles-mêmes. Le chantier reste vaste pour arriver à une généralisation effective. Il est notamment nécessaire de sensibiliser davantage le grand public à l’importance de l’EVRAS, de baliser la formation des intervenant·es, de renforcer les moyens des animateur·rices, de contrôler la bonne mise en œuvre des animations, mais aussi leurs contenus…

À présent, tous les regards sont tournés vers différents cabinets ministériels : les cabinets de la ministre wallonne de la Santé et des Droits des femmes Christie Morreale (PS), la ministre de l’Enseignement Caroline Désir (PS), la ministre en charge des Familles et de la Promotion de la Santé Barbara Trachte (Ecolo), la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Jeunesse Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enfance, de la Santé et des Droits des femmes Bénédicte Linard (Ecolo) et le ministre à l’Égalité des chances Frédéric Daerden (PS).

On attend le protocole de coopération entre la Fédération Wallonie Bruxelles, la Région Wallonne et la Commission Communautaire française en matière d’EVRAS à l’école qui devrait être finalisé prochainement, ainsi que les montants alloués à la généralisation.

On observe à quel point parler d’EVRAS dès le plus jeune âge est essentiel !

Selon une étude commandée par le cabinet de Barbara Trachte, ministre-présidente du gouvernement francophone bruxellois (CoCoF), les coûts d’une généralisation effective à Bruxelles seraient compris entre 2.378.735€ et 2.984.478€ pour une année. "Si les montants estimés peuvent sembler importants, il convient de les mettre en perspective avec l’avantage sociétal engendré par ces animations. L’EVRAS participe en effet au développement de l’esprit critique des enfants et des jeunes sur les diverses thématiques de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, leur permettant de faire des choix éclairés pour leur santé sexuelle. Ainsi, il contribue à la diminution des infections sexuellement transmissibles et permet la diffusion de comportements sexuels responsables. L’éducation des jeunes aux thématiques de l’EVRAS contribue également à atténuer les violences et discriminations sexuelles", indique l’étude.