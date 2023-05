L’évolution de la Brussels Pride au fil des années

Au fil des années, la Belgian Pride a pris différentes appellations. Elle a commencé en 1979 avec le nom " Roze Zaterdag " pour poursuivre avec " Lesbian and Gay Pride " une fois qu’elle s’est installée à Bruxelles. C’est en 2010 que le nom prend une autre tournure, la " Belgian Pride ". Chille Deman, figure militante et historique de la Pride, explique que les différentes appellations ont permis au fil du temps d’avoir une Pride plus inclusive : " Au début, on ne parlait que des lesbiennes, gays et bisexuels. On ne parlait pas du tout des trans ou des autres variations de sexualités qui existent. C’est pour cette raison que le nom a changé pour justement incorporer les autres revendications. "