L’évolution de l’art retracée par une IA : la technologie, une menace pour les artistes ?

L’intelligence artificielle programmée par Fabio Comparelli a retracé l’évolution de l’art. Selon lui, l’intégration de la technologie dans le domaine artistique ne doit pas susciter de crainte.

L’intelligence artificielle programmée par un créatif du nom de Fabio Comparelli a retracé l’évolution de l’art. Il a ensuite posté le résultat sur son compte Instagram.

Si on pense fermement que la créativité est propre à l’Homme, Fabio Comparelli s’est exprimé sur sa perception de l’intégration de la technologie dans l’art. “Il est important de se souvenir que l’utilisation d’une intelligence artificielle dans l’art est simplement une nouvelle forme d’expression artistique, qui peut coexister, et même être un complément aux formes d’art plus traditionnel. Plutôt que de considérer l’IA comme une menace pour les artistes, nous devrions l’adopter comme un nouveau moyen de créativité et d’expression personnelle […]. L’intégration de l’IA dans le monde de l’art ne diminue pas la valeur des autres médias artistiques. Alors plutôt que de craindre l’évolution de l’intelligence artificielle, considérons-la comme une chance d’innover et de grandir. C’est une période passionnante pour faire partie du monde de l’art.”, a-t-il avancé selon Konbini.

Si Comparelli a tenu à préciser sa vision, c’est parce qu’une de ses publications datant du mois d’octobre avait agité la Toile. Dans cette dernière, l’IA avait retracé l’évolution de l’humanité. À la fin, l’espèce humaine était remplacée par des robots. La prédiction de l’IA avait alors inquiété les internautes, pas très à l’aise à ce que ce soit la technologie elle-même qui leur annonce qu’elle prendra leur place.

Face à la réaction des internautes, Fabio Comparelli avait rappelé que l’intelligence artificielle avait besoin de consignes claires et précises pour proposer un tel résultat. "C’est moi qui ai décidé de A à Z des thèmes et des descriptions de chaque partie de mon animation. J’ai clairement influencé l’IA avec l’image que j’avais dans ma tête […]. Beaucoup de gens qui ont regardé ma vidéo ont cru que l’intelligence artificielle avait vraiment prédit l’évolution de l’humanité. Les productions d’une IA proviennent uniquement de la réflexion et du désir de son créateur ", a-t-il avancé dans une story à la Une.