L’Everest doit déplacer son camp de base pour l’ascension à cause de la fonte des glaciers

Le Népal s’apprête à déplacer son camp de base du Mont Everest à cause du réchauffement climatique et de l’activité humaine qui le rendent dangereux.

Pour l’instant, le camp utilisé par près de 1500 personnes pendant la saison d’escalade (au printemps) est situé sur le glacier du Khumbu mais celui-ci s’amincit rapidement. Les autorités pensent à le déplacer vers le bas, là où il n’y a pas de neige toute l’année, selon CNN, le camp actuel étant à 5364 m, il devrait descendre de 200 à 400 mètres.

D’après les chercheurs, l’eau de fonte déstabilise le glacier, et les alpinistes ont expliqué que des crevasses apparaissent de plus en plus au camp de base pendant leur sommeil. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Leeds en 2018 a montré que le segment proche du camp de base s’amincissait au rythme de 1 m par an. "La majeure partie du glacier est recouverte de débris rocheux, mais il existe également des zones de glace exposées, appelées falaises de glace, et c’est la fonte des falaises de glace qui déstabilise le plus le glacier", a déclaré l’un des chercheurs, Scott Watson, à la BBC.