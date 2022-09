L'événement rock de cette rentrée, Coldplay qui a connu des soucis financiers, et les nouveautés de la semaine sont à retrouver ici!

Regardons ensemble les infos essentielles de la semaine, intrinsèquement liée au décès de la Reine Elizabeth II.

Taylor Hawkins est décédé le 25 mars dernier. Le batteur des Foo Fighters avait ce caractère fédérateur, ce sourire inoubliable et cet amour de la fête et de la musique. C’est ce que le monde de la musique a célébré samedi au Stade de Wembley avec de très nombreux invités.

Coldplay a expliqué que le groupe avait été à deux doigts de devoir annuler ses plans pour la tournée mondiale Music of The Spheres, à cause de problèmes financiers.

L’actu de la semaine est marquée par de très nombreuses nouveautés !

Placebo vient de sortir une cover de " Shout ", grand classique de Tears For Fears, qui s’était installé à la première place des classements lors de sa parution originelle en 1985.

Côté belge, Vaya Con Dios sort cette magnifique reprise piano-voix de " What’s a Woman ".

On a pu découvrir " First You Jump ", le deuxième extrait du 18e album studio de Simple Minds, Direction Of The Heart attendu pour le 21 octobre.

Et Nickelback qui a sorti " San Quentin ", de quoi confirmer l’arrivée de l’album Get Rollin le 18 novembre prochain.

Sept minutes filmées du concert de Led Zeppelin au Inglewood Forum à Los Angeles le 4 septembre 1970 viennent de refaire surface après avoir pris la poussière pendant 50 ans !

Pour fêter l'anniversaire de l’album "Iron Fist", Motorhead a partagé un court-métrage qui était diffusé sur scène lors de sa tournée en 1982. Une réédition est prévue pour le 23 septembre et en amont, on découvre des images dans lesquelles Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clarke et Phil “Philthy Animal” Taylor arrivent sur un champ de bataille au Moyen-Âge.

C’est le record de la semaine : la vitesse à laquelle Rammstein remplit des stades ! Peu de groupes peuvent se vanter de fédérer autant de monde en aussi peu de temps.

On sait maintenant que le groupe allemand sera dans notre capitale pour deux dates l’été prochain : les 4 et 5 août, dans le cadre de la tournée européenne des stades.