L'Evénement : plus jamais ça !

Si la forme a déjà de quoi nous bousculer, elle serait vaine si elle n’était pas au service de l’histoire. Cette histoire c’est celle d’Anne, bien sûr, et à travers elle, celle de ces années 60 où les femmes s’imposaient de plus en plus dans la société et s’emparaient tant bien que mal de places jusque-là réservées aux hommes. Mais côté mentalités et mœurs, on était très, très loin du compte !

Du médecin scélérat ou fuyant, à la copine outragée en passant par l’amant lâche, chaque personnage du film raconte le corps contrôlé des femmes et une émancipation empêchée. Tous autant qu’ils sont et à des degrés divers, ils vont isoler un peu plus Anne au fur et à mesure que les semaines s’égrènent…

Cette histoire de résistance éprouvante, édifiante, et nécessaire doit aussi sa puissance à l’interprétation de Anamaria Vartolomei (My little princess, La Bonne épouse), remarquable dans le rôle d’Anna, et de tous les rôles secondaires tenus par les non moins excellents Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis, Fabrizio Rongione, entre autres.

Lion d’or à la dernière Mostra de Venise, L’Événement est un film à voir absolument !