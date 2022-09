L’événement artistique "Nuit Blanche" devient "Art + People by Nuit Blanche"

Nuit Blanche renaît mais sous une autre forme et devient Art + People by Nuit Blanche, annoncent mardi les organisateurs. Cet événement artistique et culturel se déroulera à Bruxelles le samedi 1er octobre de 19 heures à 1 heure du matin (le dimanche).

"Nous avons rêvé un rendez-vous plus intime qui ferait la part belle au lien social. Un rendez-vous où les citoyens de cette ville pourraient s’emparer du processus créatif, en être partie prenante", explique dans un communiqué Delphine Houba, l’Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.