L'Evêché de Namur souffle le chaud et le froid pour la rénovation de l'église de Resteigne

Fermée depuis le mois de mai pour raisons de sécurité, l'église de Resteigne tombe en ruine. La fabrique d'église souhaite la rénover avec l'assurance d'une participation communale si l'Evêché de Namur contribue également à l'effort. Or, celui-ci temporise.

C'est un dossier délicat dans lequel se confrontent la fabrique d'église de Resteigne, la commune de Tellin et l'Evêché de Namur. Au centre : le financement de la rénovation de l'église. Cette dernière est en piteux état, et continue de se dégrader. La fabrique, propriétaire de l'édifice, est évidemment prête à mettre la main au portefeuille, mais ne peut pas puiser dans ses réserves. "Au début du dossier, l'Evêché a répondu que, par rapport à la réglementation, la fabrique ne pouvait pas s'appauvrir et utiliser directement de l'argent qu'elle a sur un compte", explique le bourgmestre de Tellin, Yves Degeye.