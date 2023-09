Le palais épiscopal connaît de nombreux autres problèmes : électricité et chauffage plus aux normes, vétustes, toiture percée qui cause d’importantes infiltrations d’eau. "Au printemps, nos collaborateurs ont encore retrouvé leurs ordinateurs noyés. Il y a de gros problèmes de moisissures".

Dans la partie qui était réservée aux appartements de l’évêque règne une odeur de moisissure. Dans la petite cuisine, une partie du plafond s’est effondrée. "A cause des infiltrations, le plafond a cédé sur une boîte à fusibles. On a dû couper le courant, l’eau coulait sur le disjoncteur. On risquait un incendie".