L’Evêché de Liège recommande aux paroisses d’économiser l’énergie

En cette période de fêtes de fin d’année, les églises vont accueillir plus de monde. Que ce soit pour des messes, pour des concerts ou autres manifestations. Or avec la flambée des coûts de l’énergie, là aussi il fera un peu plus froid que d’habitude. Des conseils ont été donnés aux différentes unités pastorales.

" Par rapport à l’utilisation des bâtiments pastoraux, de veiller à un peu réduire le thermostat, de ne chauffer que les pièces utilisées, de bien réfléchir à ce qu’on chauffe et à ce qu’on ne chauffe pas, de dire aux curés qui occupent parfois de grands presbytères mal isolés de faire très attention à leur consommation. Et puis alors par rapport aux églises, nous avons invité les célébrants à réfléchir avec leur communauté paroissiale et de se dire que si on a des communautés plus restreintes et qu’on peut célébrer dans un endroit plus petit et plus facile à chauffer, faites-le ", détaille Eric de Beukelaer, vicaire général du diocèse de Liège.

" A certains moments, il faut peut-être penser à se regrouper et de n’avoir qu’une seule célébration plutôt que deux. Les églises sont chauffées mais j’invite quand même tout le monde à prendre une petite laine en plus, c’est toujours plus prudent ", précise-t-il encore.