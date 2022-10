"L’évaporée" de Fanny Chiarello et Wendy Delorme : une rupture amoureuse et des renaissances

Le thème de la rupture amoureuse est plus que récurrent dans la littérature. Celui de femmes qui s’aiment l’est malheureusement trop peu. Que ce soit écrit par deux autrices lesbiennes l’est encore plus. Sans jouer essentiellement sur ce tableau, elles ont mis en avant deux femmes dans lesquelles tout un chacun peut se reconnaitre. Si on a aimé, si on a quitté, si on a été quitté, il est facile de se retrouver dans ce texte car, au-delà de la rupture des deux femmes, se dessinent entre ces pages d’autres genres de pertes, tout aussi universelles.

À travers les deux personnages principaux se joue la question de la limite de la création littéraire. Sans en révéler l’intrigue, il y est question d’écriture et de consentement pour devenir un sujet de roman. Quoi écrire, comment écrire et sur qui écrire… ces questions sont celles de Jenny et d’Ève mais aussi de Fanny Chiarello et de Wendy Delorme qui évoque la création avec ces mots "j’ai compris que vraiment tout est possible en littérature, tant que ce n’est pas gratuit, tant qu’il y a du sens".

Chapitre après chapitre, une voix après l’autre, Jenny et Ève se dévoilent. Le passé hanté de l’une vient contrebalancer le présent plus lumineux de l’autre et chacune à leur tour, elles arrivent à avancer, à leur rythme, à se demander comment vivre l’une sans l’autre.

Si Fanny et Wendy ont inséré des éléments de leur histoire personnelle dans cette fiction, elles sont arrivées à mener d’un bout à l’autre un récit doux mais également légèrement âpre en y apposant leur originalité et réussissant à concilier leurs voix et leurs écritures. Les deux autrices n’ont pas simplement écrit un livre sur une rupture, elles ont écrit sur ce que l’amour donne et reprend.

L’évaporée, 184 pages, Cambourakis, 2022.

Pour aller plus loin dans les œuvres de chacune des deux autrices, prenez le temps de découvrir Viendra le temps du feu de Wendy Delorme aux éditions Cambourakis et La vie effaçant toutes choses de Fanny Chiarello aux éditions de l’Olivier.

*Fanny De Weeze est une lectrice passionnée qui tient un blog littéraire (Mes Pages Versicolores) depuis 2016 sur lequel elle chronique des romans, des essais et des bandes dessinées.