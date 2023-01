L’évaluation professionnelle : bien préparée, une vraie opportunité de carrière

Chaque année à la rentrée de janvier arrive le moment des évaluations professionnelles.

Dans de nombreuses entreprises et administrations, les directions organisent des entretiens avec les membres de leur personnel pour évaluer leur parcours professionnel lors de l’année écoulée.

Une pratique qui peut s’avérer aussi périlleuse que bénéfique pour l’entreprise, surtout dans une période de pénurie de main d‘œuvre qualifiée que pour le salarié qui joue parfois son évolution de carrière sur l’un de ces entretiens.

Vu l’enjeu, il est important de bien préparer cet entretien.

C’est le premier conseil que donne le cabinet de recrutement international Robert Walls qui livre d’autres conseils pour réussir son évaluation.

Des enjeux importants

Aline Lewi, consultante au cabinet Walls : " Avant d’affronter ce moment délicat, la première chose à faire, c’est donc de le préparer. Faites le point objectivement sur l’année écoulée. Vos succès, vos échecs, vos progressions et les améliorations personnelles que vous avez acquises (ou pas).

Sur cette base, vous pouvez élaborer une stratégie pour obtenir une promotion, une augmentation ou de pouvoir réaliser des projets qui vous tiennent à cœur.

Pour appuyer vos arguments, veillez donc à avoir des exemples de votre travail et de vos réalisations à portée de main et à rassembler tous les faits avant d’aller à la réunion.

L’examen des performances ou l’évaluation annuelle peut être un moment décisif dans votre carrière. Il est donc important de vous préparer, tout comme vous le feriez pour un examen ou un entretien d’embauche. "

Pensez à votre avenir dans l’organisation

Tout ne se joue pas nécessairement sur un seul entretien mais votre devenir dans l’entreprise se construit aussi à travers vos prétentions et vos projets.

Il faut donc penser à bien se situer dans celle-ci. Projetez-vous dans l’avenir pour définir ce que vous voulez atteindre comme objectif. Si vous savez où vous voulez arriver, l’employeur peut vous aider à y arriver.

De quelles formations, de quelles expériences auriez-vous besoin pour atteindre vos objectifs. En bref : tout ce qui peut aider votre carrière à long terme.

L’occasion de s’exprimer

Aline Lewi : " Vous avez des idées ou des suggestions sur la façon dont votre rôle, l’équipe ou un processus spécifique au sein de l’entreprise pourrait être plus efficace ? L’entretien d’évaluation est alors l’occasion de vous faire entendre.

Profitez de l’occasion pour exprimer votre intérêt pour des responsabilités supplémentaires.

C’est un excellent moyen d’avancer, de vous faire remarquer et de montrer votre engagement envers l’entreprise et votre position au sein de celle-ci.

Tout ce qui est discuté lors d’un entretien ne doit pas être une surprise pour l’une ou l’autre des parties.

Ne gardez pas vos frustrations pour vous : elles doivent être discutées au fur et à mesure qu’elles se présentent, mais les entretiens sont un bon moment pour revenir sur les problèmes qui ont surgi au cours de l’année. "

Ne pas céder à l’émotion

Plus facile à dire qu’à faire, il faut cependant éviter de tomber dans l’émotionnel.

Même et peut-être surtout, si vous êtes très impliqué dans votre travail, il vaut mieux éviter le langage et les réactions émotionnels face aux commentaires constructifs que vous pourriez recevoir. C’est votre meilleure chance de convaincre votre employeur de la valeur que vous avez apportée à l’entreprise et de la manière dont vous pouvez continuer à le faire à l’avenir. "

Oser demander !

6 Belges sur 10 n’ont jamais osé demander une augmentation !

Une récente enquête salariale du cabinet Robert Walters montre que près de la moitié (47%) des salariés interrogés en Belgique espère obtenir une augmentation de salaire en 2023.

En effet, 67% supposent que leur employeur tiendra compte de l’inflation.

Quatre professionnels sur dix se contenteraient d’une augmentation de salaire égale à l’indexation, mais 30% espèrent obtenir un supplément de 2%.

26% des professionnels interrogés par Robert Walters espèrent même une augmentation de salaire de 5% ou plus, en plus de la prochaine indexation des salaires.

" Vous pensez que vos réalisations et vos efforts de l’année écoulée devraient être récompensés ? L’évaluation des performances est alors le moment idéal pour en parler ", affirme Aline Lewi.

" Concentrez-vous sur les raisons réelles pour lesquelles vous devriez être considéré pour une augmentation de salaire ou une promotion, et pas seulement parce qu’un collègue en a obtenu une. "

Soyez ouvert au compromis

On ne gagne pas à tous les coups et il faut parfois savoir accepter un compromis avec l’employeur. Et mieux vaut y penser avant l’entretien.

Pour obtenir ce que vous voulez, vous devrez peut-être accepter des objectifs de performance plus élevés en échange d’une augmentation, de nouveaux avantages extralégaux ou d’une promotion. Soyez sûr de pouvoir y répondre ; sinon cela peut s’avérer contre-productif.

Et n’oubliez pas que cet entretien est aussi et avant tout un échange dans lequel votre employeur a tout à gagner à satisfaire vos demandes si elles sont légitimes et si cela peut améliorer vos performances au sein de l’entreprise.

Evaluation continue

Chez Nestlé Belgique-Luxembourg, Olivier Blanc est chargé des ressources humaines. Et dans son groupe, on a adopté un système d’évaluation des performances avec des " check in " tout au long de l’année.

L’entreprise définit des objectifs collectifs mais les collaborateurs peuvent proposer des objectifs individuels et c’est sur cette base-là que sont organisés les entretiens d’évaluation de fin d’année.

" La promotion ne se repose pas seulement sur l’accomplissement des objectifs mais aussi sur l’envie de progresser, de se perfectionner. On doit aussi parfois aider les gens à se repositionner.

Chez nous pas de sanctions mais des plans d’amélioration de la performance. Identifier les causes qui l’ont empêché d’atteindre ses objectifs et de quoi il a besoin pour y arriver et affiner les objectifs pour les rendre plus atteignables.

Respect des collègues

" Le comportement est essentiel dans l’évaluation. Si l’un de nos collaborateurs atteint tous ses objectifs en écrasant ses collègues, en trichant, en bafouant nos valeurs, il serait récompensé pour avoir rempli ses objectifs mais sanctionné pour son comportement et il perdrait beaucoup de points pour cela car ce n’est acceptable de réussir en ne respectant pas les autres.

Est-ce qu’on peut tout dire lors d’un entretien ?

D’un côté oui car il est important que l’évaluateur comprenne bien dans quel contexte tu évolues. Maintenant, il ne faut pas se mentir. Dans toute organisation il peut y avoir des managers qui soient plus toxiques que d’autres même si on fait tout pour l’éviter.

Alors nous avons mis en œuvre divers moyens d’expression pour nos collaborateurs : un numéro d’appel anonyme où on peut déposer une plainte, on a aussi la possibilité d’aller vers des personnes de confiance…

Est-ce qu’un entretien d’évaluation peut changer, en bien ou en mal, ta carrière ?

" Pas chez nous car nous avons mis en place ce système d’évaluation continue et donc on ne devrait pas découvrir quelque chose en fin d’année. Mais si ça se passe mal, cela ne va pas aider.

C’est pour cela que nous avons créé des tutos pour les préparer. Ils s’adressent aussi bien aux managers qu’au personnel. Je n’ai jamais vu chez nous une carrière compromise par un seul entretien. "