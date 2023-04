"L’évaluation des enseignants permet surtout de développer des compétences" justifie Marie Görasson, une conceptrice du Pacte d’excellence

Mais il peut y avoir, en cas de situation véritablement problématique, une évaluation sommative. " Il s’agit plus clairement de pointer des carences répétées ". Et dans le cas de l’enseignant ou l’enseignante en question, "faire la preuve de ces carences répétées, soit une mauvaise volonté manifeste. Ce sont les deux cas qui sont prévus et qui pourraient déboucher sur cette évaluation sommative. Et à ce moment-là, il y a un autre contrat qui pourra prendre place, qui est un contrat d’accompagnement individuel ". Dans ce cas, ce dernier " va pointer des choses très claires, et va demander à l’enseignant de s’engager dans une voie d’amélioration ".

Si cet accord n’est pas suivi, il y a alors des conséquences. Suppression d’heures de cours ou même renvoi. Des mesures difficiles évidemment, mais qui se justifient, selon Marie Göransson : " tout simplement parce qu’un système, quand on le met en place, si on ne prévoit pas un dispositif avec malgré tout des conséquences tout au bout de la chaîne, le système reste lettre morte. Et ça n’a pas de sens. C’est exactement la même chose dans plein d’administrations. Je ne parle même pas du secteur privé parce qu’il ne faudrait pas du tout comparer les écoles avec des entreprises, mais simplement avec ce qui se passe dans les administrations dans notre pays. Et si on voit, au bout de la procédure, qu’il y a toujours des blocages, toujours une volonté manifeste de ne pas s’améliorer… alors le système doit prévoir cela ".