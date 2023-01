L’évacuation du village de Lützerath pratiquement achevée, selon la police

La police allemande a pratiquement achevé, selon ses propres dires, l’évacuation du village occupé de Lützerath, non loin de la frontière belge.

Quelques activistes doivent encore être délogés des cabanes érigées dans les arbres tandis que deux autres sont toujours retranchés dans un tunnel sous le village, selon un porte-parole de la police d’Aix-la-Chapelle.

L’évacuation de ces deux derniers activistes constitue un défi et des experts des pompiers examinent la façon dont elle peut se dérouler de la manière la plus sûre possible.