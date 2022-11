L'Eurospace Center imagine une base martienne pédagogique

L’idée remonte à une vingtaine d’années mais là c’est du concret ! L'Eurospace Center vient de présenter son projet d'une base martienne pédagogique sur le site. L'avant-projet reçu un excellent accueil de la part des milieux scientifiques et de l'Agence Spatiale Européenne. Il faut attirer davantage de jeunes vers les métiers scientifiques et le spatial et si les stages de l'Eurospace, connaissent un énorme succès, il faudrait pouvoir élargir l'offre de stages d'où l'idée d'une base martienne. " Il s’agirait pour les jeunes, d’une mise situation très interactive ", explique Gaetan Gréco animateur pédagogique à l'Europsace Center. " Traitement de l’air, traitement des eaux, l’utilisation d’énergie et son stockage et des activités de découverte scientifique. " Un stage en immersion avec des simulations d’expéditions des astronautes. La base, ce sera un bâtiment mais aussi tout un environnement qui doit rappeler le sol martien. Il faut maintenant chiffrer cet avant-projet en termes de superficie et de budget, donc chercher des partenaires voire des sponsors. L'étude et l'avant-projet de la base martienne ont été financés par le Ministre Wallon de l'Economie. Willy Borsus finance également la création d'un " Eurospacelab " pour les étudiants développer leurs technologies et un Space Club qui réunira les professeurs de différentes écoles qui ont emmené leurs étudiants en stage à l'ESC et qui décliner dans leur cours, les expériences vécues à Transinne.