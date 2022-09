L’Europride à Belgrade interdite par le président Vucic : "Les Serbes sont plus éloignés de l’UE qu’ils ne l’étaient en 2008"

Ça lui a pris trop de temps pour réaliser qu’en fait, Vucic jouait un double jeu

"Je ne vois pas quel autre partenaire l’UE pourrait avoir ici, à part Vucic", note Dragana Zarkovic. "Il est le seul à détenir tous les pouvoirs. On peut reprocher à l’Europe de laisser faire. Depuis 2008, l’UE a contribué à former son parti SNS. L’Europe a cru que ce schéma pouvait se mettre en place mais ça lui a pris trop de temps pour réaliser qu’en fait, Vucic jouait un double jeu, lui faisant des promesses, tout en orientant l’opinion publique contre les valeurs européennes. Nous en sommes arrivés là. Les Serbes sont plus éloignés de l’UE qu’ils ne l’étaient en 2008".

Plus proche de la Russie ? "Je dirais plus proche de la Russie, plus proche aussi de la Chine. Mais son positionnement est entre deux, comme s’il n’avait pas encore choisi son camp", conclue Dragana Zarkovic. Si l’UE laissait tomber Aleksander Vucic, la Serbie se tournerait certainement vers la Russie.