L’Europe veut produire plus de munitions pour l’Ukraine et pour sa propre sécurité

Ce plan corrige "un gros point faible", explique Frédéric Mauro, chercheur associé à l’IRIS et avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé dans les questions de défense européenne. "Depuis la fin de la guerre froide, les Européens ont touché les 'dividendes de la paix'. Ils ont complètement diminué leurs dépenses de défense. Et parmi les dépenses qui ont été le plus affectées, il y a notamment les munitions. En France, par exemple, le producteur Nexter est resté sans commande d’obus pendant dix ans".

L’objectif est de produire un million de munitions tous les ans. Mais il est impossible de savoir quelle est la production actuellement en Europe. "La Commission européenne ne veut pas donner de chiffre pour ne pas donner 'd’indications' à l’ennemi, comme ils disent. Donc à la Russie. C’est à la fois secret défense et secret industriel, car ces entreprises sont très compétitives entre elles également", souligne Nicolas Gros-Verheyde qui ose quand même une estimation : "On n’atteint pas actuellement la moitié de l’objectif d'un million par an. Cela veut dire qu’il faudra au minimum doubler l’effort de production actuel, voire le tripler".