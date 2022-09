L’Europe veut éviter des faillites en chaîne chez les fournisseurs d’énergie

Sauf qu’aujourd’hui, ce système ne fonctionne plus. "Vu les prix inouïs de l’électricité, ces garanties deviennent inabordables car liées à la valeur du contrat", souligne Charles Cuvelliez. "Un producteur peut puiser dans sa trésorerie. Un fournisseur, lui, n’a pas ces moyens et doit demander à des acteurs financiers de le couvrir."

Le risque, c’est donc que les fournisseurs en difficulté perdent la confiance des marchés financiers. Et c’est là que survient le spectre de Lehman Brothers. "Si on parle de phénomène Lehman Brothers pour l’énergie, c’est parce qu’on fait face aujourd’hui aux mêmes questions : celles de la confiance et des risques. En 2008, certaines banques n’avaient plus la confiance des marchés financiers qui ne voulaient plus prêter des liquidités à ces établissements. Ils se retrouvaient en cessation de paiements. Pour mettre fin à cette spirale, à l’époque, les Etats ont apporté leur garantie aux banques et la confiance est revenue."