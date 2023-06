L’Europe va réglementer l’intelligence artificielle, deux visions extrêmes s’affrontent

Le commissaire européen Thierry Breton, un ancien homme d’affaires, vient de rendre hommage au Parlement européen en disant ni plus ni moins que nous avons l’un des parlements les plus compétents au monde en matière de numérique. Et il a raison, car c’est ce même Parlement européen qui a donc avalisé, ce mercredi, un projet de réglementation de l’intelligence artificielle.

Maintenant, les négociations pourront démarrer avec les États membres et la Commission européenne. Et elle espère qu’elle aura trouvé un accord sur cette réglementation de l’IA, donc de l’intelligence artificielle, avant la fin de l’année 2023. Ce qui laisserait aux entreprises concernées à peu près deux ans pour s’adapter, puisque l’idée est que cette législation puisse entrer en vigueur en 2026. Après-demain, donc. D’autant que si l’intelligence artificielle fascine, elle inquiète aussi. Et donc le rôle de la Commission n’est pas tant d’interdire évidemment cette révolution technologique, mais plutôt de l’encadrer. C’est vrai que quand l’intelligence artificielle sert à détecter plus tôt que prévu certaines maladies, des cancers ou que sais-je, personne n’y trouve rien à redire. Mais quand cette intelligence artificielle couplée à la reconnaissance faciale peut briser l’anonymat et entraîner certains gouvernements dans des dérives autocratiques. Ça fait effectivement très peur. Alors les plus technophiles diront qu’une fois de plus, l’Europe mène une guerre perdue d’avance. Le commissaire Thierry Breton a bien résumé récemment auprès des médias, vous avez d’un côté la voie chinoise vis-à-vis des technologies et qu’elle est autocratique, autoritaire. Et l’autre extrême du spectre, vous avez les Etats-Unis qui ont encore une approche trop laxiste.