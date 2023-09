L'Europe va pouvoir contrôler l'argent gagné grâce aux cryptomonnaies

535 eurodéputés contre 57 ont approuvé une directive dite DCA8 qui dit que le fisc aura désormais accès à toutes nos transactions en crypto monnaie via des plateformes. C'est donc fini le temps où certains pouvaient investir en crypto monnaie, empocher une plus-value et oublier de déclarer cette somme au fisc.

Pour contraindre les fraudeurs à rentrer dans les clous, le législateur a imposé aux conseillers des particuliers et entreprises, que sont par exemple les comptables, réviseurs d'entreprises, agents immobiliers, banquiers, etc. de jouer au contrôleur fiscal, autrement dit de dénoncer leurs clients, du moins si l'argent dont ils disposent ou qu'ils utilisent n'est pas justifiable. Et s'ils ne le font pas, ce sont eux qui risquent d'avoir de gros soucis.

Pour éviter de courir après les détenteurs de crypto monnaie, qu'on ne connaît d'ailleurs pas, les eurodéputés imposent aux prestataires de services crypto opérant en Europe de déclarer toutes les transactions de leurs clients européens. Le but, évidemment, c'est d'éviter l'évasion fiscale. En 2026, date d'application de cette directive, toutes les personnes qui passeront par une plateforme d'échange de crypto monnaie verront donc leurs informations transmises automatiquement aux autorités fiscales.

Aujourd'hui il est impossible d'aller déposer de l'argent en banque sans justifier son origine, elle ne l'acceptera pas et vous dénoncera car elle n'a pas le choix. C'est d'ailleurs une obligation qui lui est imposée par la Banque nationale de Belgique. Au fil du temps, les banques sont devenues plus que des organismes de prêt. Les banquiers sont devenus aussi, il faut le dire comme ça, des délateurs et des collecteurs d'impôts.