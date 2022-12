Європа постачатиме генератори в Україну | L'Europe va fournir des générateurs à l'Ukraine

La Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, lance la campagne "Générateurs d'espoir". Son but? Fournir des générateurs et transformateurs électriques aux millions d'Ukrainiens qui vivent sans électricité. Plus de la moitié du réseau électrique ukrainien a en effet été endommagé ou détruit par des bombardements russes.

En exclusivité, la présidente du Parlement européen, a envoyé une Carte Blanche à RTBF Ukraine, pour expliquer sa démarche et les objectifs de la campagne "Générateurs d'espoir".