L’Europe soutient l’Ukraine politiquement et financièrement

Саскія Брікмонт є членом Європейського парламенту (Європейські зелені). Регулярно бере участь у комісіях, присвячених ситуації в Україні. З початку конфлікту Європа підтримувала Україну політично та фінансово. Ми хотіли дізнатися більше про ці дії. Саскія Брікмонт відповіла на наші запитання.

Як Європа допомагає Україні на практиці? Якими діями?

Європа вже надала конкретну підтримку Україні кількома способами. Спочатку через політичну підтримку, однозначно засудивши російське вторгнення. Європа робила це з самого початку і продовжує це робити. Про це ще раз нагадала Урсула фон дер Ляєн під час виступу про стан Європейського Союзу, присутність дружини президента України Олени Зеленської як почесного гостя є більш ніж символічною.

По-друге, економічною і фінансовою підтримкою, допомогою, призначеною безпосередньо Україні для подолання всіх наслідків війни. Також надавалася допомога військовим та відбувся захист цивільним. І, нарешті, запровадження санкцій проти Росії.

Слід також зазначити, що рішення про застосування тимчасового захисту для українського народу в еміграції було прийнято дуже швидко. Так звісно можна шкодувати, що це не було застосовано до інших народів. Це перший випадок, коли Європа застосувала тимчасовий захист для категорії біженців. Це був запит для афганців, але він так і не був активований.

Чи існують на даний момент економічні та торговельні відносини між ЄС та Україною?

Відносини не стоять на місці, незважаючи на війну. Європа вирішила проявити солідарність. Для цього вона призупинила дію тарифних бар’єрів (митних зборів) для експортної продукції, наприклад української сільськогосподарської продукції. ЄС тимчасово усуває перешкоди для вільної торгівлі, щоб полегшити доставку гуманітарної допомоги. Таким чином Україна може експортувати ці зернові, олію та сільськогосподарську продукцію, що дозволяє їй мати фінансові надходження. Відносини між ЄС і Києвом триватимуть, тому що ми хочемо обмежити вплив на українську економіку.

Сильна Європа у світі, це також означає підтримка Україні?

Так. Через цю війну ЄС показує свою спільну зовнішню політику з Україною. Тут ми бачимо, що вона хоче просунутися з однієї позиції. Десь вона змушена це робити, але вона це робить, позиціонуючи себе політично і геостратегічно, виробляє своє спільне бачення. Нам необхідний об’єктивний спосіб і прагнення мобілізуватись як надійний важіль, поважаючи основні права.

Урсула фон дер Ляєн заявила: "Україна тепер є кандидатом до Європейського Союзу". Що це насправді означає?

У політичному плані всі погоджуються: наші стосунки з Україною вже кілька років більш ніж політичні; Очевидно, війна прискорила процес її кандидатства. "Кандидат" не означає, що вона матиме на це право відразу, тому що європейські правила мають бути інтегровані в українське законодавство та гарантія стабільних інституцій. Це довгий шлях, який може зайняти кілька років, але одностайне бажання – підтримати Україну, щоб вона якомога швидше приєдналася до Союзу. Це сильний знак.

Чи ефективні санкції проти Росії?

Так, оскільки це доводить російський режим до меж, але це також впливає на громадян Росії, які нічого не просили, а також на громадян Європи. Як європейці ми залежні та вразливі. Це має змінитися. Ми на порозі нового світу. Межі досягнуто. Це займе час, але ми повинні диверсифікувати наші джерела та бути більш незалежними.