Європа втручається у все? Чи не так? | L'Europe se mêle-t-elle de tout?

NON, l’Europe ne se mêle pas " de tout "

Dans certains domaines, les décisions de l’Union européenne sont très présentes, dans d’autres pas du tout ! Le secteur qui est le plus imprégné d’Europe est l’agriculture. On parle d’ailleurs de " politique agricole commune ". La pêche est un autre bon exemple, tout comme les transports, l’environnement ou encore la protection des consommateurs. Dans ces domaines, il y a de très nombreux actes législatifs européens : on les appelle des " règlements ", des " directives ". Mais certaines compétences restent avant tout entre les mains des Etats. Exemple : la défense, les questions militaires. On ne verra pas non plus l’Europe décider de nos systèmes de santé ou de l’organisation de nos écoles !