Європа збирає цифрові пристрої, щоб допомогти Україні | L'Europe récolte du matériel numérique pour l'Ukraine

Європейська комісія запускає велику колекцію ноутбуків, смартфонів та іншого ІТ-обладнання у співпраці з українським Міністерством "цифрової трансформації" та організацією "DIGITALEUROPE".

За словами європейської виконавчої влади, українська влада на місці визначила це обладнання як одну з найбільш нагальних потреб. Комп’ютери, телефони будуть використовуватися, в тому числі, для вчителів.

5000 шкіл у постраждалих від війни районах потребують цифрових пристроїв для забезпечення безперервної освіти 200 000 школярів.

Комісія додає, що не вистачає комп’ютерів і в адміністрації та медичного персоналу.

Заклик спрямований на великі компанії, які можуть пожертвувати значні суми безпосередньо через Механізм цивільного захисту ЄС. Європа також покладається на менші структури або громадян, які можуть у Бельгії звернутися до DIGITALEUROPE (DIGITALEUROPE - The voice of digitally transforming industries in Europe) для збору пожертв.