L’Europe promet 2, 2 millions d’euros aux travailleurs licenciés de Logistics Nivelles

Un peu de baume au cœur des 603 travailleurs licenciés l’an dernier chez Logistics Nivelles !

La Commission européenne a proposé ce mardi un soutien financier de 2,2 millions d’euros. Cette aide, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen, porte notamment sur des services de conseil et d’aide à la recherche d’emploi, la reconversion professionnelle sur mesure, et les formations numériques et linguistiques. Un soutien est aussi prévu pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise.

De son côté, la Région wallonne apporterait aussi une somme de 380.000 euros.

Pour rappel, le site de Nivelles avait dû fermer après la décision de la maison mère, la multinationale Kuehne + Nagel, de concentrer ses activités en Flandre.

C’est la première fois que la Commission propose de recourir au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, pour une "délocalisation au sein d’un même Etat membre".

Méfiance côté syndical

Pour Federico Di Fazio, ancien délégué CNE de Logistics Nivelles, cette annonce est a priori une bonne nouvelle. "Mais il faut surtout s’assurer que l’argent promis par l’Europe arrive bien au bon endroit ! Cet argent pourra alors servir à des formations pour les anciens travailleurs qui n’ont pas encore pu retrouver du travail depuis la fermeture. Ils sont encore nombreux dans ce cas ! Ce qui s’est passé chez Logistics, ce n’est pas réellement une simple fermeture, mais une délocalisation d’une activité logistique, de la Wallonie vers la Flandre. J’ai des doutes sur la bonne utilisation de ces fonds. Il faudra donc être vigilant."