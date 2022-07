L’Europe privée de gaz russe d’ici l’hiver ? "La Russie est dans une guerre économique presque totale avec les pays occidentaux"

Si les réserves de gaz ne sont pas suffisantes d’ici l’hiver, plusieurs pays européens ont concocté des plans d’urgence. Parmi les mesures envisagées, il y a la réouverture ou la prolongation de centrales électriques au charbon.

Des pays comme l’Allemagne et la France réfléchissent également à des plans de rationnement. Le ministre français de l’économie, Bruno Le Maire expliquait le dimanche 10 juillet que certains sites industriels pourraient se voir demander de "ralentir leur consommation d’énergie, voire d’arrêter leur consommation d’énergie pendant un certain temps". Pierre Terzian ne semble pas convaincu : "On peut limiter le chauffage dans les maisons mais pour les industries qui dépendent du gaz de manière vitale en tant que matière première et en tant que source d’énergie, réduire la consommation, ça veut dire réduire la production, ça veut dire faire face à des difficultés financières, créer du chômage et ainsi de suite. Il y a des limites à ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire. Lorsque j’entends des déclarations politiques tonitruantes, ça me fait un peu peur parce qu’on dépasse la réalité et les possibilités de la réalité."