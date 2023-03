L'Europe prévoit une borne tous les 60 km d'ici 2026 pour recharger sa voiture électrique.

Le but de cet accord est bien évidemment de simplifier l'accès à des solutions de recharge pour tous les véhicules électriques circulant sur de grands axes, afin qu'ils puissent réaliser de longs trajets sans être stoppés dans leur élan. L'idée est aussi de faciliter le paiement, que ce soit à l'aide d'une carte de paiement classique, d'un dispositif sans contact ou même via un QR code. Quant au prix, il devra être affiché par kWh ou par minute/session, de manière parfaitement transparente.

Cet accord devra être étudié et approuvé par la Commission des transports et du tourisme du Parlement, puis par le Parlement lui-même et enfin le Conseil pour être définitivement validé.

Pour rappel, rien qu'en 2022, la Commission européenne a validé le financement d'une vingtaine de projets de modernisation et de développement de solutions de recharges alternatives. Cela devrait se traduire par la création dans les trois ans qui viennent de 5700 nouveaux points de recharge électrique dans 1400 stations dédiées et d'une cinquantaine de stations de ravitaillement en hydrogène.