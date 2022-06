L’Europe mise sur le charbon et jette aux oubliettes les accords de Paris pour sauver son économie et son industrie

Cette source d’énergie est donc facilement mobilisable et coûte bien moins cher que le gaz actuellement, même si le charbon a connu une hausse des prix ces derniers mois : "Si on regarde les cours du charbon, l’équivalent d’un mégawattheure se vend environ 45€ - ce qui n’est pas donné – contre 130 € pour le gaz. L’électricité produite avec du charbon est moins chère, il peut se trouver sur le sol européen et nous n'en sommes pas autant dépendant de la Russie que pour le gaz", ajoute Damien Ernst.

L’électricité produite avec le charbon, bien que chère par rapport aux années précédentes, est donc meilleur marché que le gaz dans ce cas présent.

Vers un manque d’énergie en Europe cet hiver

Néanmoins, malgré la production d’électricité par les centrales à charbon, l’Europe ne devrait pas réussir à compenser la perte de production que les centrales à gaz permettent selon Francesco Contino, professeur à l’Ecole polytechnique de l’UCLouvain et expert en matière d’énergie : "Cela ne sera pas suffisant. Différents acteurs du secteur préviennent qu’il faut limiter nos consommations.", détaille le professeur.

Pour le professeur de l’UCLouvain, le manque de capacité énergétique et le rationnement vont principalement faire souffrir les industries européennes, et indirectement les consommateurs : "L’industrie lourde va être ralentie et cela est un mauvais signal, c’est une grosse crainte pour pas mal de travailleurs."