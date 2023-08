L'Europe, le vrai eldorado des télétravailleurs.

Si Dubaï s'impose sans grande surprise en tête de liste grâce à sa parfaite situation géographique d'où décollent de nombreuses compagnies aériennes, le Vieux Continent apparaît dès la deuxième place avec Malaga.

L'Espagne constitue une destination privilégiée pour les télétravailleurs, qui disposent de plusieurs options : Barcelone et Palma de Majorque. Le pays de Cervantès n'a pas caché ses intentions de dérouler le tapis rouge aux télétravailleurs en allant jusqu'à légiférer l'année dernière afin de fournir un statut spécifique aux salariés à distance qui ne sont pas européens.

Ils peuvent obtenir un visa d'un an renouvelable et bénéficient du régime fiscal de non-résident durant dix ans.

Il suffit d'éplucher ce top 20 pour se rendre compte que c'est précisément l'Europe du Sud qui peut séduire les télétravailleurs. Le Portugal, avec Lisbonne, déjà citée par des précédentes études comme un eldorado pour télétravailleurs mais aussi la sublime région de l'Algarve sont en bonne position dans ce classement (respectivement 5e et 9e). Dubrovnik (Croatie, 12e), Malte (13e), Athènes (17e), Chypre (18e) et la Toscane (20e) suivent. La France ne manque pas non plus d'attraits avec le soleil de la Côte d'Azur (15e).

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce n'est pas la stabilité de la connexion internet qui pousse les destinations européennes vers le haut mais leur qualité de vie.

Et si l'exotisme constitue un critère important dans votre projet de télétravail à l'étranger, ce classement pointe successivement la Barbade (6e) comme une bonne option, surtout (sans surprise) en raison de son climat, tout comme les îles Caïmans (11e), l'île d'Antigua (14e), l'île Maurice (16e) et les Bahamas (19e). On remarquera que toutes ces destinations paradisiaques ont pour point commun de requérir la maîtrise de la langue anglaise...