Європа і російський газ | L'Europe et le gaz russe

Зараз літо, але Європа вже готується до зими.

На даний момент 40% газу, який споживає Європа, надходить з Росії. А якщо Москва закриє шлюзи? Зіткнувшись із цим ризиком, Європейська комісія пропонує план на зиму.

За оцінками Комісії, якщо Росія припинить постачання газу, європейські запаси будуть заповнені лише на 65 або навіть на 70% максимум: недостатньо, щоб вистачило до кінця зими в деяких країнах-членах! Щоб зменшити витрати та поштовхи раптового скорочення, комісія запрошує до координації між державами: усі мають знизити споживання газу зараз і впорядковано. В ідеалі газ повинен надходити спочатку туди, де він найбільше потрібний.

Як цього досягти?

Кількісно визначеною метою є скорочення споживання газу на 15% у кожній державі-члені в період з серпня по березень. Це відбуватиметься на добровільній основі, принаймні спочатку.

Якщо Росія припинить поставки газу до Європи, а в Союзі виникне ризик серйозного дефіциту, цей захід може стати обов’язковим.

Серед конкретних засобів досягнення мети вже циркулює кілька ідей. Наприклад, ми говоримо про те, щоб цього літа трохи зменшити кондиціонування повітря в будівлях, а цієї зими трохи зменшити опалення. Або перевірте в кожній державі-члені, яка частка електроенергії може бути швидко і тимчасово вироблена за допомогою іншої енергії, ніж газ, що може включати повернення вугілля в деяких місцях.

Країни-члени ЄС мають обговорити пропозицію в п’ятницю з метою її схвалення на раді міністрів енергетики 26 липня.