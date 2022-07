Європа і російський газ | L'Europe et le gaz russe

L’Europe et le gaz russe

C'est l'été, mais l'Europe prépare déjà l'hiver.

40% du gaz consommé en Europe vient de Russie, pour le moment. Que faire si Moscou ferme les vannes ? Face à ce risque, la Commission européenne propose un plan pour l'hiver.

La Commission estime que si la Russie stoppe son approvisionnement en gaz, les réserves européennes ne seront remplies qu’à 65, voire 70% maximum : pas de quoi tenir jusqu’à la fin de l’hiver dans certains états membres ! Pour réduire les coûts et les secousses d'une coupure brutale, la commission invite à se coordonner entre états : que chacun baisse sa consommation de gaz dès maintenant et de façon ordonnée. Idéalement, il faudrait que le gaz circule en priorité là où il est le plus nécessaire.

Comment y parvenir ?

L’objectif chiffré est de réduire de 15% la consommation de gaz, dans chaque Etat membre, entre les mois d’aout et de mars. Cela se passerait sur base volontaire, dans un premier temps du moins.

Si la Russie cesse ses livraisons de gaz vers l’Europe, et qu’il existe un risque de graves pénuries dans l’Union, la mesure pourrait devenir obligatoire.

Parmi les moyens concrets d’atteindre l’objectif, plusieurs pistes circulent déjà. On parle par exemple de réduire légèrement l'air conditionné des batiments cet été, puis réduire un peu le chauffage cet hiver. Ou examiner dans chaque état membre quelle part de l'électricité peut être rapidement et temporairement produite par une autre énergie que le gaz, ce qui peut inclure par endroits un retour du charbon.

Les Etats membres de l'UE doivent discuter de cette proposition ce vendredi, en vue d'une approbation lors d'un conseil des ministres de l'Energie le 26 juillet.